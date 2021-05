© Sentavio / Adobe Stock Die Zeitschriftenbranche vermisst und debattiert den Zugang zu ihren Zahlenwerken

Harte Tür: Erschweren die wichtigen Standardstudien Media-Analyse und Best for Planning bestimmten Titeln systematisch die Teilnahme? So empfinden das zumindest einzelne Verlage – und werfen den Herausgebern unfaire Beitritts- und Beitragsklauseln vor. Unterstützung kommt von Kundenseite. Doch auch die Zahlenclubs haben Argumente.