© Netflix Netflix hat Plakate für die Pro-Sieben-Sendung "Wer stiehlt mir die Show?" auf clevere Weise gekapert

Seit dem 8. Januar läuft die französische Krimiserie "Lupin" um einen genauso charmanten wie meisterhaften Dieb bei Netflix. Die Fans zeigen sich begeistert, in Deutschland rangiert die Serie seit Tagen an der Spitze der meistgestreamten Formate auf der Plattform. Befeuert wird der Hype jetzt von einem cleveren Marketing-Stunt von Netflix und Hauptdarsteller Omar Sy, die Plakate für die Pro-Sieben-Sendung "Wer stiehlt mir die Show?" kurzerhand in Werbung für "Lupin" verwandeln.