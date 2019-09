© Screenshot Youtube Luke Mockridge bei seinem Auftritt im "ZDF-Fernsehgarten"

Der Komiker Luke Mockridge (30) ist von dem Wirbel um seinen umstrittenen Auftritt im "ZDF-Fernsehgarten" nach eigenen Worten überrascht worden. "Egal wie absurd mein Auftritt in dem Moment rüberkam – das, was dann daraus gemacht wurde, war noch viel absurder und kindischer. Man fragt sich in einem solchen Moment: "Haben wir denn keine größeren Probleme?"", sagte er in einem Interview, das Sat 1 am Dienstag veröffentlichte.