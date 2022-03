Einer der großen gesellschaftlichen Megatrends ist das Thema Nachhaltigkeit. Wie Marken auf diese Herausforderungen reagieren können und was das auch für die Markenkommunikation und die Mediaplanung bedeutet, darüber spricht auf dem Radio Advertising Summit unter anderem der Design Thinker Lukas Bosch. Der selbstständige Innovations- und Transformationsberater begleitet Unternehmen dabei, die Vision einer Synergie vom ökonomischen und ökologischen Wachstum in erfolgreiche Produkte, Services und Geschäftsmodelle umzusetzen.



Michael M. Maurantonio

Der Marktforscher und Medienforscher Dirk Engel

Ein weiteres zentrales Thema für Marketer und Mediaplaner ist Vertrauen. Gerade im digitalen Umfeld gewinnt angesichts von Programmatic Advertising und der bekannten Probleme der sozialen Netzwerke das Thema Brand Safety an Bedeutung. In seinem Impulsvortrag "Marke braucht Vertrauen" erklärt, Experte im Bereich Media-Procurement, warum Brand Safety im Rahmen vieler programmatischer Ausspielungsplattformen eine immer größere Bedeutung zukommt und warum die Planung der Kommunikationskanäle dabei eine elementare Basis bildet.Eine der zentralen Herausforderungen für Marketer ist der Nachweis, dass ihre Werbebudgets sinnvoll eingesetzt werden. Radio wird dabei immer noch gerne als taktisches Abverkaufsmedium eingesetzt, hat aber bekanntlich auch viele andere Stärken. In seinem Impulsvortrag "Klingt gut und wirkt – wie Marken durch Sound im Kopf bleiben" erläutert der in der deutschen Medienbranche bestens bekannte Marktforscher, wie auditive Informationen auf besondere Art und Weise verarbeitet, abgespeichert und im richtigen Moment wieder abgerufen werden. Mithilfe von Praxisbeispielen zeigt er auf, wie Werbetreibende vom Mix aus auditivem Gedächtnis und Mood-Management das virale Potenzial und die Wirkung von Radiowerbung voll ausschöpfen können.Als digitale Ergänzung bietet der Radio Advertising Summit nach dem Live-Kongress zudem wieder vier vertiefende Webinare an. Beleuchtet werden unter anderem der Einfluss von Radiowerbung auf das Online- und Offline-Kaufverhalten sowie die emotionale Macht von Radio und Audio auf Verbraucher:innen.Der Radio Advertising Summit findet am 28. April in der Halle Tor 2 in Köln unter Berücksichtigung der geltenden Hygiene- und Corona-Bestimmungen statt. Weitere Informationen gibt es auf der Website Radioadvertisingsummit.de . dh