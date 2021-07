In der internationalen Dating-Show, für die sich Pro Sieben die deutschen Rechte gesichert hat, begeben sich Singles auf eine Zeitreise ins England des frühen 19. Jahrhundert. Wer in der feinen Gesellschaft damals einen passenden Partner finden wollte, musste sich einem strengen Zeremoniell unterwerfen und auf dem Parkett eine gute Figur abgeben. Angebandelt wurde damals nach strikten Verhaltensregeln auf pompösen Bällen."Wer weiß heute noch, wie Dating ohne Smartphone funktioniert hat? In der Datingshow 'Love is King' (AT) dreht sich für Singles auf Partnersuche die Zeit zurück", erklärt Hannes Hiller, Senior Vice President Development & Content Strategy Entertainment: "Digital Natives gehen auf eine romantische Zeitreise ins 19. Jahrhundert, um ihren Partner zu finden. Das wird sehr märchenhaft. Deshalb freuen wir uns besonders, dass wir gemeinsam mit ITV Studios dieses Programm in Deutschland zeigen."Dem Siegerpaar winkt nicht nur eine Beziehung im echten Leben, sondern laut Sender auch ein "beachtliches Preisgeld". Entwickelt wurde die Show, die im kommenden Jahr ausgestrahlt wird, von ITV Studios Germany, die das Format in Deutschland erstmals für Pro Sieben produzieren. Die Produktionsfirma realisiert unter anderem Erfolgsformate wie "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" (RTL), "Love Island" (RTL Zwei) oder die Vox-Kochshow "Das perfekte Dinner". dh