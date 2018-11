Pro Sieben Sat 1 den netID Login-Standard

ab sofort

Verimi

Bei NetID handelt es sich um ein übergreifendes Registrierungs- und Anmeldeverfahren, mit dem die Nutzer bequem und sicher verschiedene Internet-Angebote mit derselben Kombination aus Benutzername (E-Mail-Adresse) und Passwort verwenden können.Die Partner-Websites decken ein breites inhaltliches Spektrum und verschiedenste Branchen ab. Das Gros der Websites steuert die Ippen-Gruppe bei. Die Digitalsparte des Münchner Medienhauses hat den grünen netID-Button auf rund 50 Portalen wie Merkur.de und tz.de integriert. Natürlich gehen die Initiatoren mit positivem Beispiel voran. So nutztder Schweizer Bekleidungskonzern Calida Group, der netID künftig auf seinen drei Online-Shops Calida.com Craft-sports.de und Onmyskin.de einbindet."Wir freuen uns, dass zum Start bereits 60 Internet-Angebote aus den Bereichen Information, Unterhaltung und E-Commerce mit dem netID Login nutzbar sind. Dieses Angebot werden wir nun gemeinsam mit den Partnern, die wir in den letzten Wochen gewonnen haben, zügig ausbauen", sagt, Vorstandsvorsitzender der EuropeanBis weitere Webseiten dazukommen, dürfte es nicht allzu lange dauern. Die European netID Foundation hatte im September auf der Dmexco angekündigt, dass sich auch Medienhäuser wie die Süddeutsche Zeitung, die Spiegel Gruppe, Gruner + Jahr und Scout24 sowie die E-Commerce-Anbieter Zalando, Otto Group, C&A, Conrad Elektronik und Douglas sowie der Paketdienstleister DPD beteiligen werden. Allerdings legt jedes Unternehmen in Abstimmung mit der Stiftung selbst fest, zu welchem Zeitpunkt und auf welchen Partnerseiten der netID Login-Button integriert wird.Ein ähnliches Angebot wie NetID bietet. Die Daten- und Identitätsplattform, hinter der große Konzerne wie Allianz, Daimler, die Deutsche Telekom, die Deutsche Bank, Lufthansa und Axel Springer stehen, bietet Surfern ebenfalls die Möglichkeit, sich überbei verschiedenen Websites anzumelden (Single Sign-On). Zudem können sich Nutzer von Verimi, das gerade eine Launchkampagne unter dem Motto "Mein digitales ich" (Kreation: Serviceplan) gestartet hat , per Videoident-Verfahren mit Hilfe ihres Personalausweises oder Reisepasses direkt online legitimieren. mas