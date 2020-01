© Bauer

So sah Maxi zuletzt aus. Im März soll das Magazin wieder auferstehen

Auf diese Weise kann Bauer die Maxi-aufrechterhalten und durch das Outsourcing bei Shape vermutlich massivsparen. Erst im vergangenen Sommer hatte der Konzern die beiden Magazine Shape und Joy von München in die Bauer-Zentrale nach Hamburg geholt und die Redaktionen zusammengelegt.Nun wirddort herausgelöst und wandert in der Produktion zu Ocean Global. Laut einer Sprecherin werden bei Bauer deshalb keine Stellen gestrichen, nachdem bei dem Umzug aus München ohnehin nur wenige Redakteure mitgekommen waren. Vermarktung und Vertrieb bleiben bei Bauer. Zugleich betreuen die Hamburger nun auch die übrigen Magazine vonim Werbemarkt.Dies gilt auch für die zu reanimierende Marke Maxi. Das Heft kommt am 11. März mit überarbeitetem Konzept zurück an die Kioske und richtet sich künftig an „zielstrebige Frauen zwischen 35 und 44 Jahren“, so Bauer. Damit schließe diese „etablierte Love-Brand mit Herz und Seele“ eine vom Verlag wahrgenommene „Lücke zwischen den Generationen X und Y und ergänzt sinnvoll den Markt der Frauenzeitschriften“.„Als großes Medienhaus profitieren wir von den agilen Strukturen bei Ocean Global und ihrem Zielgruppenwissen im Special-Interest-Bereich“, umschreibt, Chef von Bauers Publishing-Sparte in Deutschland, unter anderem die Kostenersparnis. Zugleich könne der kleinere Partner von Bauers Power in Vertrieb und Vermarktung profitieren. rp