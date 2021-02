Gerade junge Berufseinsteiger haben unter der Coronakrise besonders zu leiden. Umso wichtiger, möglichst früh mit dem Networking zu beginnen – sagt LinkedIn und ermuntert die ab 18-Jährigen mit einer neuen Kampagne. Über Youtube, Spotify, Instagram, Facebook und Twitter werden seit der vergangenen Woche diverse Videospots gestreut, in denen aktive LinkedIn-Mitglieder erklären, wie man sich ein persönliches Netzwerk aufbauen oder einen neuen Job suchen kann.

LinkedIn: Kleine Schritte können Großes bewirken

Wir haben 2018 den Claim "Gemeinsam ist das neue Ich" eingeführt. Was wir damit sagen wollen: Man findet einen neuen Job am besten durch gute Kontakte. Damit meinen wir nicht "Vitamin B", sondern Inspiration und Information. Denn durch das Netzwerk erfährt man häufig von Jobs, nach denen man aus eigenem Antrieb gar nicht gesucht hat. So ging es mir selbst, als ich meinen alten Arbeitgeber verlassen wollte: LinkedIn hatte ich nicht auf dem Schirm. Bekannte aus dem Netzwerk haben mich darauf aufmerksam gemacht.