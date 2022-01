© Jose 'Tutes' Tutiven Sophie Grützner leitet künftig die deutsche Redaktion des Fashionmagazins Instyle

Zum 1. Februar übernimmt Sophie Grützner die redaktionelle Leitung von Instyle, einem der größten deutschen Fashion- und Trendmagazine. Die 41-Jährige ist aktuell als US-Korrespondentin der Instyle in New York tätig und kehrt für ihren neuen Job zurück nach München. Sie folgt auf Kerstin Weng, die seit 2015 Chefredakteurin der Magazinmarke in Deutschland war, und den Verlag Ende Januar verlässt.