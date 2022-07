© Max Brunnert/Handelsblatt Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Matthes

Unternehmer und Führungskräfte entscheiden über die Höhe und Vergabe von Budgets in der B2B-Kommunikation. Deshalb ist die Leseranalyse Entscheidungsträger im Mediamarkt gesetzt und für Werbungtreibende eine der wichtigsten Studien. Die heute veröffentlichte LAE 2022 zeigt, dass die dort versammelten Medienmarken vor allem durch ihre digitalen Angebote mehr Entscheider ansprechen und dadurch ihre an Reichweite in dieser Zielgruppe ausbauen. Zahlen, Daten und Erkenntnisse zur Studie.