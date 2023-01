© IMAGO / NurPhoto Alles nur bunt? Ändert Tiktok nicht seine Videoauswahl für jugendliche Nutzer, könnte in der EU das Aus drohen.

Die zum chinesischen Bytedance-Konzern gehörende Internetplattform Tiktok ist schon lange unter anderem wegen unzureichender Datensicherheit und Mangel an Schutz junger Nutzerinnen und Nutzer in der Kritik. Jetzt hat die EU-Kommission Tiktok-Chef Shou Zi Chew weitreichende Sanktionen angedroht, sollte sich sein Unternehmen in Zukunft nicht an europäische Regeln halten.