Axel Springer will Zahl der Journalisten auf mehr als 3000 aufstocken

© Axel Springer Jan Bayer war am Dienstag einer der ersten Redner beim Deutschen Medienkongress

Der Medienkonzern Axel Springer will die Zahl seiner Journalistinnen und Journalisten in den nächsten Jahren um mehrere Hundert aufstocken. Der Vorstand für den Bereich News Media, Jan Bayer, sagte in einem Interview der Süddeutschen Zeitung: "Von den 16.000 Mitarbeitern bei Axel Springer arbeiten 9000 im Medienbereich, davon sind 2400 Journalistinnen und Journalisten, und das sollen innerhalb der nächsten fünf Jahre mehr als 3000 werden, ein Viertel mehr."