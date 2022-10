© RBB Hagen Brandstäter, Verwaltungsdirektor beim RBB, wird wohl vorzeitig seinen Posten räumen

Bei der rund um Filz-Vorwürfe in die Kritik geratenen Geschäftsleitung des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) gibt es eine weitere Veränderung. Der Vertrag von Verwaltungsdirektor Hagen Brandstäter ende vorzeitig, kündigte Interims-Intendantin Katrin Vernau am Montag in einer Ausschusssitzung im Abgeordnetenhaus Berlin an.