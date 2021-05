© Ad Alliance Modellings auf Knopfdruck: Das verspricht die Ad Alliance mit dem jetzt gelaunchten Tool Brand Aid

Als die Ad Alliance im Jahr 2016 an den Start ging, war vieles, das heute fast schon als selbstverständlich wahrgenommen wird, undenkbar. Eine gemeinsame Vermarktung von TV und Print? Kaum möglich. Ein enges Zusammenrücken von Axel Springers Bild und dem Spiegel, zumindest im Werbegeschäft? Ein Hirngespinst. Im Frühjahr 2021 gehört das alles zum Status quo. Und auch das eigentliche Ziel, eine ernsthafte Alternative zu den GAFAs zu werden, rückt in dieser Woche ein großes Stück näher. Mit dem crossmedial angelegten Werbewirkungstool Brand Aid launcht die Ad Alliance ein Angebot, das den Mega-Vermarkter auf einem Schlag zu einem ernstzunehmenden Gegner von Google und Co macht – und auch die deutsche Konkurrenz herausfordert.