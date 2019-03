© Screenshot DW Grindel bricht das Interview ab

An diesem Freitag diskutiert die FIFA in Miami über die Zukunft des internationalen Fußballs. Unter anderem geht es um die neue Klub-WM und die umstrittene Global Nations League. An den Gesprächen beteiligt ist auch DFB-Präsident Reinhard Grindel. In einem Exklusiv-Interview mit der Deutschen Welle zu diesem Thema gefielen Grindel die Fragen allerdings überhaupt nicht. Er brach das Gespräch überraschend ab.