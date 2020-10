© HORIZONT (Screenshot) Unter Rechtfertigungszwang: Tino Krause, Country Director DACH bei Facebook

Facebook gerät immer mehr unter Druck – zumindest bei den Medientagen München. In zahlreichen Diskussionsrunden ist das soziale Netzwerk ein Thema, und zwar immer dann, wenn es um Hate Speech, Fake News und die gesellschaftlichen Auswirkungen von Verschwörungstheorien geht. Ilse Aigner, Präsidentin des Bayerischen Landtags und frühere Medienministerin, findet am Dienstag klare Worte: „Facebook zeigte sich im letzten Jahr nicht sonderlich zugänglich. In 90 Prozent der von uns beanstandeten Fälle wurde zumindest nicht kooperiert.“ Über Details will sich am Mittwoch der bayerische Justizminister Georg Eisenreich bei den Medientagen äußern.