Kebekus singt in dem Video "La Vida sin Corona" von "Sonne, Strand, Sommerglück - das Leben kehrt wieder zurück" und zeigt sich in allen möglichen sommerlichen Szenen mit vorpandemischer Distanzlosigkeit.Lauterbach grätscht der Komikerin jedoch immer wieder mit Warnungen dazwischen. Zum Beispiel singt Kebekus: "Wir gehen steil - endlich virenfrei", Lauterbach ergänzt: "...aber nur mit der FFP2, besser FFP3." Am Ende verkündet der Gesundheitsexperte und SPD-Politiker: "Der Sommer wird gut - aber mit Einschränkungen!" Das Video stammt aus der neuen Staffel der "Carolin Kebekus Show" in der ARD. dpa