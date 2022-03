© Studio Kossmann / Plutat im Auftrag von RTLZWEI „La Schnitte“ will im Tiefkühlregal mit einer jungen, urbanen Illustration, Sprechblasen und einprägsamen Hashtags eine eigene kommunikative Idee vermitteln: Gemeinsam ist es leckerer als allein

Diese News kann gerne "geteilt" werden: RTL-Zwei-Vermarkter El Cartel Media und der Lebensmittelhersteller Freiberger bringen am 4. April die erste "Berlin – Tag & Nacht"-Pizza in den Handel. Das Besondere an "La Schnitte": Ihre eckige Form soll das Teilen einfacher und gerechter machen, wenn sie - wie in der kultigen Daily-Soap – gemeinsam mit Freunden verspeist wird.