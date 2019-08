Thurn

DAZN feiert am Freitagabend sein Debüt als Live-Rechte-Verwerter der Bundesliga. Der kostenpflichtige Streamingdienst zeigt als Eurosport-Nachfolger die 30 Erstliga-Spiele am Freitag, darunter auch das Eröffnungsspiel. Im Paket sind zudem fünf Spiele am Sonntag (13:30 Uhr), fünf am Montag (20:30 Uhr) sowie die vier Relegationspartien zur ersten und zweiten Liga.Für das Bundesliga-Eröffnungsspiel am Freitag (20:30 Uhr/DAZN und ZDF) in München bietet der Internetsender eine Tonauswahl an. In der klassischen Option führen Jan Platte als Kommentator und Ralph Gunesch als Experte durch das Spiel. Zum Bundesliga-Auftakt werde es auch eine zweite Tonoption geben. "In dieser führen Uli Hebel als Kommentator und Fritz vonundals Co-Kommentator durch das Spiel", teilte ein DAZN-Unternehmenssprecher am Dienstag auf dpa-Anfrage mit.Fritz von Thurn und Taxis hatte vor allem in den letzten Jahren seiner Kommentatoren-Karriere mit seinen legendären Stilblüten Kultstatus erlangt. Das Onlinemagazin "FUMS" ("Fußball macht Spaß") kreierte zu Ehren des Österreichers gar den Hashtag #FritzLove . tt/dpa