© Funke Das grüne Logo der neuen Funke-Medienmarke

Grün ist die Hoffnung, ebenso in der Vermarktung: Auch Funke startet nun eine Medienmarke rund ums Megathema Nachhaltigkeit, mit Lifestyle-Ausrichtung. Damit setzt Kronendach, so der seltsam anmutende Name, im Werbemarkt gleich zwei bewährte Hebel an. Und für die künftige Print-Version sogar noch weitere – plus branchenbekannter Chefredakteurin.