Frank Vogel, Geschäftsführer der Ad Alliance, in Frankfurt im Interview mit Moderatorin Aline von Drateln

von HORIZONT Online

Viele-Tausende-Euro-Job: In der Vermarktung eines TV-Sender kann nur arbeiten, "wer Inhalte liebt", sagt Frank Vogel im Video-Interview mit HORIZONT und turi2.tv. Der Geschäftsführer der Ad Alliance und bekennende "Medien-Junkie" spricht bei den Screenforce Days in Frankfurt am Main mit Moderatorin Aline von Drateln über die Innovationskraft des Fernsehens und Werbung in krisengebeutelten Zeiten.