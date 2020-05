eine kleine Zeitreise durch die bundesrepublikanische Gesellschafts-, Fernseh- und Krimigeschichte, wie sie sich in der Reihe seit einem halben Jahrhundert spiegelt". dh

An elf Sonntagen können die Zuschauer im Sommer selbst bestimmen, welchen "Tatort" Das Erste noch einmal ausstrahlt. Der Sender veröffentlicht dafür ab Sonntag, 14. Juni, unter DasErste.de/tatort-voting eine Liste von 50 besonders beliebten "Tatorten" der letzten 25 Jahre, aus der die Zuschauer jede Woche ihre Lieblingsfolge auswählen können. Der erste Wunsch-"Tatort" wird am 21. Juni ausgestrahlt, die letzte von den Zuschauern gewählte Folge am 30. August.Auf dem Sendeplatz am Freitag um 22.15 Uhr werden in dieser Zeit noch einmal Klassiker aus 50 Jahren "Tatort" gezeigt. Das Erste verspricht "