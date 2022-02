© IMAGO / ITAR-TASS Ein gepanzertes Fahrzeug in der Nähe von Armyansk auf der Krim

Während in der Ukraine die Panzer rollen, wird im Rheinland Karneval gefeiert. Viele Medien haben wegen des Krieges ihr geplantes Programm umgeworfen. Die Situation stellt aber nicht nur die Sender in den Karnevalshochburgen vor besondere Herausforderungen. Wie die Medien in Deutschland über den Konflikt in der Ukraine berichten.