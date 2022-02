Eigentlich ist der Donnerstag vor Aschermittwoch für viele Menschen in Deutschland ein Anlass zum Feiern, markiert Weiberfasnacht doch den Auftakt zum Straßenkarneval. Regionale Medien wie der WDR oder der SWR berichten an diesem Tag normalerweise in stundenlangen Livestrecken über das bunte Treiben in Köln, Düsseldorf, Mainz und anderswo. Doch in diesem Jahr verbietet sich das Feiern angesichts des Angriffs von Russland auf die Ukraine eigentlich - was viele Jecken nicht davon abgehalten hat, trotzdem auf die Straße zu gehen.





Für die Medien in den Karnevalshochburgen ist die Situation ein Spagat - sie können weder das Geschehen vor der eigenen Haustür, noch den Kriegsbeginn in der Ukraine ignorieren. Der Lokalsender Radio Köln änderte am Donnerstagmorgen sein Programm und sendete seit 8 Uhr keine Karnevalsmusik mehr. Auch der öffentlich-rechtliche Radiosender WDR4 änderte sein Programm, spielte Pop statt Stimmungsmusik. Das WDR-Fernsehen setzte dagegen weiter auf Karneval - wobei die Moderatorinnen die Problematik klar benannten. Auch an der geplanten Live-Sendung "Weiber live 2022" am Nachmittag hielt der Sender zunächst fest. Kurz vor 14 Uhr verabschiedeten sich die Moderatorinnen Sabine Wieseler und Anna Planken aber überraschend von den Zuschauern. Wieseler sagte: "Wir hatten einen ziemlich langen Plan, kürzen diese Sendung aber hier ab, weil es sich eben zunehmend schwierig anfühlt, Karneval zu feiern, während in der Ukraine Krieg ist."



Der öffentlich-rechtliche Sender WDR4 änderte am Vormittag unterdessen sein Musikprogramm, das unter dem Motto "Karneval hoch 4" angekündigt war. Stattdessen liefen unter anderem Oldies. Ein Moderator begründete die Umstellung mit dem Angriff auf die Ukraine. Eine WDR-Sprecherin wies darauf hin, dass das Fernsehen die "WDR Aktuell"-Ausgaben um 12.45 und um 16.00 Uhr verlängern werde. Das WDR Fernsehen habe um 11.00 Uhr zwar die geplante Live-Strecke zum Karneval gestartet, werde aber die Tonalität der aktuellen Situation anpassen. "Die Sendung wird in ihrem Charakter die Ambivalenz der Ereignislage abbilden und über weitere Entwicklungen informieren."

Für die Medien in den Karnevalshochburgen ist die Situation ein Spagat - sie können weder das Geschehen vor der eigenen Haustür, noch den Kriegsbeginn in der Ukraine ignorieren. Der Lokalsender Radio Köln änderte am Donnerstagmorgen sein Programm und sendete seit 8 Uhr keine Karnevalsmusik mehr. Auch der öffentlich-rechtliche Radiosender WDR4 änderte sein Programm, spielte Pop statt Stimmungsmusik. Das WDR-Fernsehen setzte dagegen weiter auf Karneval - wobei die Moderatorinnen die Problematik klar benannten. Auch an der geplanten Live-Sendung "Weiber live 2022" am Nachmittag hielt der Sender zunächst fest.Der öffentlich-rechtliche Sender WDR4 änderte am Vormittag unterdessen sein Musikprogramm, das unter dem Motto "Karneval hoch 4" angekündigt war. Stattdessen liefen unter anderem Oldies. Ein Moderator begründete die Umstellung mit dem Angriff auf die Ukraine. Eine WDR-Sprecherin wies darauf hin, dass das Fernsehen die "WDR Aktuell"-Ausgaben um 12.45 und um 16.00 Uhr verlängern werde. Das WDR Fernsehen habe um 11.00 Uhr zwar die geplante Live-Strecke zum Karneval gestartet, werde aber die Tonalität der aktuellen Situation anpassen. "Die Sendung wird in ihrem Charakter die Ambivalenz der Ereignislage abbilden und über weitere Entwicklungen informieren."