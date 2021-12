© dfv Klaus Kottmeier

Klaus Kottmeier, langjähriger Geschäftsführer und Aufsichtsratsvorsitzender der dfv Mediengruppe, in der auch HORIZONT erscheint, wird von dem Fachmedium Kress mit dem Award für die besten Führungskräfte in den Medien ausgezeichnet. Kottmeier bekommt den Preis in der Kategorie Lebenswerk und steht damit in einer Reihe mit Dirk Ippen, Dieter von Holtzbrinck und Friede Springer, die in den vergangenen Jahren geehrt wurden. Die Kress-Awards werden in insgesamt 14 Kategorien verliehen.