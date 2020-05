Die Axel-Springer-Zentrale in Berlin

Springer

Axelist Kreisen zufolge an der Übernahme des Kleinanzeigengeschäfts von Ebay interessiert. Eine Investorengruppe unter Führung des Berliner Medienkonzerns sei unter den Bietern, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Sparte könne der US-Verkaufsplattform acht bis zehn Milliarden US-Dollar in die Kasse spülen.