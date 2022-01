Einreichungen für den seit 2015 von der Radiozentrale ausgelobten Preis sind ab sofort möglich. Gesucht werden wieder herausragende Kreationen und Spots in den vier Kategorien Best Brand, Best Creative Activation, Best Innovative Idea und Best Storytelling. Außerdem können die Radiohörer wieder über den Audience Award abstimmen.





In der Rubrik Best Brand geht es um die perfekte Inszenierung der Marke. Hier können imagebildende Spots eingereicht werden, die sich stärkend auf die Markenpräsenz auswirken und sie auf innovative Art und Weise stärken. Bei Best Creative Activation steht die kreative Aktivierungskraft des Spots durch klare Handlungsaufforderungen an die Zuhörer:innen, Call-to-Action oder durch Verweise auf Promotions, POS oder Websites im Vordergrund.



Der Award in der dritten Kategorie Best Innovative Idea wird an klassische Radiospots und innovative Audio-Ideen vergeben, die sich gestalterisch, konzeptionell, inhaltlich oder technisch neuer und innovativer Mittel bedienen, um eine Botschaft im Kopf zu verankern. Um in der Rubrik Best Storytelling zu überzeugen, sind Kriterien wie eine kreative Inszenierung, überzeugende Erzählweise und die Fähigkeit, Aufmerksamkeit und Neugier zu erregen, unabdingbar.

