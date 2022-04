© Radiozentrale Die Radio Advertising Awards wurden in diesem Jahr endlich wieder live verliehen

In den vergangenen beiden Jahren wurde der Radio Advertising Award wegen der Corona-Pandemie digital verliehen, in diesem Jahr konnten die Preisträger die Awards in Hamburg endlich wieder persönlich entgegennehmen. Besonders oft wurde dabei Kolle Rebbe auf die Bühne gebeten: Die Agentur konnte mit je einem Preis in Gold, Silber und Bronze einen kompletten Awardsatz mit nach Hause nehmen. Der Publikumspreis ging an die auf Audio-Kampagnen spezialisierte Agentur Earleader aus Hamburg.