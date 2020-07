„Wir sind stolz auf das große Wachstum in Deutschland und Europa. Deshalb haben wir den lokalen Teams von Anfang an eine tragende Rolle gegeben, da unsere Teams ein differenziertes Verständnis der jeweiligen Märkte besitzen.“ Rich Waterworth Teilen

Mit dem Kreativitäts-Fonds soll das Engagement der TikTok-Creator auf der Plattform ausgebaut werden. Einzelheiten über den Fonds und die Bewerbungsmöglichkeiten für Creator werden in den nächsten Wochen bekanntgegeben. Neben Deutschland wird der Fonds auch in Frankreich, Italien, Großbritannien und Spanien verfügbar sein.TikTok sieht die eigene Community und ihre authentischen Inhalte als sein Erfolgsgeheimnis. Über Performances und Challenges würden dort zahlreiche neue Trends geboren. Laut Angabe der Social-Media-Plattform haben sich während des Corona-Lockdowns über eine Milliarde Menschen unter dem Hashtag #UnterhalteUns auf TikTok inspirieren lassen.Internationale Challenges wie #BoredInTheHouse, #WipeItDown oder #Savage seien in Corona-Zeiten ebenfalls Teil der Mainstream-Kultur geworden. Die Protestvideos unter dem Hashtag #BlackLivesMater hätten auf TikTok mittlerweile über 18 Milliarden Views generiert.Deutschland zählt zu den Kernmärkten von TikTok. "Wir sind stolz auf das große Wachstum in Deutschland und Europa. Deshalb haben wir den lokalen Teams von Anfang an eine tragende Rolle gegeben, da unsere Teams ein differenziertes Verständnis der jeweiligen Märkte besitzen", sagt Rich Waterworth, General Manager TikTok UK und Europa.