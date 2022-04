© Bauer Cosmopolitan-Chefredakteurin Lara Gonschorowski lädt am 10. Mail zum Jubiläums-Prix de Beauté nach Wiesbaden ein

Gesellschaftlicher Wandel zeigt sich visuell wohl am deutlichsten in der Beauty-Industrie. Schönheitsideale werden aufgebrochen, werden diverser und ganzheitlicher. Gut ablesen lässt sich eine solche Entwicklung an einem Preis wie dem Prix de Beauté, der in diesem Jahr zum 30. Mal verliehen wird. Die Cosmopolitan feiert das Jubiläum unter anderem mit zwei neuen Kategorien.