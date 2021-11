Wie Instagram, Joyn und Bravo in der Gen Z für mehr Toleranz werben

© Instagram / Joyn; Montage: HORIZONT Mathilde Burnecki, Strategic Partner Managerin Instagram, und Thomas Münzner, Director Content Acquisition & Original Production bei Joyn

Gelebte Diversität und der Wunsch nach selbstbestimmter freier Entfaltung spielen für junge Menschen der Generation "always on" eine extrem wichtige Rolle. Doch trotz aller Progressivität sehen sich Jugendliche im Alltag oft mit Themen wie Diskriminierung, Homophobie und Rassismus konfrontiert, gerade in ihren liebsten Begegnungsstätten, den sozialen Netzwerken. Um dieser Problematik etwas entgegenzusetzen, haben sich Instagram, die Streaming-Plattform Joyn und die Jugendzeitschrift Bravo jetzt zusammengetan.