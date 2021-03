RTL kauft Formel-1-Rechte von Sky und kann TV Now bei Sky Q integrieren

© RTL / Lukas Gorys Durch den Deal mit Sky kann RTL weiterhin Formel-1-Rennen zeigen

Die Mediengruppe RTL Deutschland und Sky kooperieren im Bereich Streaming und Content. So ist der Streamingdienst TV Now künftig über die Plattform Sky Q verfügbar. Außerdem kann RTL über eine Sublizenz von Sky in der kommenden Saison vier Formel-1-Rennen übertragen.