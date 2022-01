Die börsennotierte RTL Group, die zu Bertelsmann gehört, verfolgt in Europa die Strategie, in den Märkten der jeweiligen Länder starke Bewegtbild-Angebote durch Kooperationen oder Zusammenschlüsse zu schaffen, um der Konkurrenz der US-Streamingriesen wie Netflix, Amazon, Disney oder Apple lokal etwas entgegensetzen zu können.In Frankreich strebt RTL eine Fusion von Sendergruppen an. Dort hält die RTL Group Anteile an der Fernsehgruppe M6. Diese soll bis Ende 2022 mit der französischen Sendergruppe TF1 zusammengehen. Die RTL-Gruppe würde dort zunächst ihren gesamten Anteil in das fusionierte Unternehmen einbringen und dann Anteile an den TF1-Eigentümer Bouygues verkaufen. Am Ende will RTL als zweitgrößter Aktionär am neuen Konzern beteiligt sein.