Influencer Marketing, der Konzeption und Produktion von Videos für Youtube und TikTok sowie dem Aufbau von Branded Social Channels unterstützen.



"Entwicklungen und Innovationen im digitalen Kommunikationsbereich schreiten rasant voran. Expertentum und Spezialisten-Knowhow auf allen Kanälen werden immer wichtiger", erklärt Ilona Kelemen-Rehm, Director Marketing und Mitglied der Geschäftsleitung von Bauer Advertising. "Durch den Schulterschluss mit Sarah Kübler und ihrem Team garantieren wir unseren Kunden Verlässlichkeit: Wir navigieren den Kunden sicher durch die immer unübersichtlicher werdenden Möglichkeiten an Marketing-Disziplinen und entwickeln maßgeschneiderte kunden- und markenindividuelle Lösungen für zielgruppengenaue Kommunikationskampagnen, die alle relevanten Kanäle und Disziplinen beinhalten."



Die Influencer- und Bewegbtbild-Spezialisten von HitchOn werden ab sofort schon ab dem Kundenbriefing in die Konzeption von Kampagnen eingebunden. Die Agentur hat dafür schon im Februar einen Standort in Hamburg aufgebaut. "Influencer- und Video-Kampagnen sind nur dann erfolgreich sind, wenn sie von Beginn an strategisch aus einem Guss geplant und mit klassischen Kanälen vernetzt sind", sagt Sarah Kübler, Gesellschafterin und Geschäftsführerin HitchOn. " In der Zusammenarbeit mit Bauer Media haben wir die Chance, unsere Spezialexpertise optimal einzusetzen und gleichzeitig konsequent ganzheitlich und medienübergreifend zu denken." dh

HitchOn, 2015 in Mainz gegründet, berät Unternehmen bei der Auswahl von geeigneten Influencern und bei der Kampagnenkonzeption und -produktion. Außerdem betreut die inhabergeführte Agentur Kunden bei der Produktion von Videoinhalten und dem Aufbau von Kanälen in sozialen Medien. Die Agentur soll Bauer insbesondere in den Bereichen