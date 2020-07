© TD Reply Lars-Alexander Mayer

Seit gut zwei Wochen ist klar: Die konvergente Video-Währung von Google und AGF wird es nicht geben. Gar nicht so schlimm findet das Lars-Alexander Mayer. Der Geschäftsführer TD Reply glaubt, dass die Werbungtreibenden nun selbst in die Bütt müssen. Diese könnten selbst eine funktionierende Konvergenzwährung entwickeln. Warum das sinnvoll ist und wie das geht, verrät Mayer in seinem Gastbeitrag auf HORIZONT Online.