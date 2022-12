© Ron Dauphin Einzelhändler sind bislang mit dem Weihnachtsgeschäft unzufrieden

Seit einem halben Jahr liegt die Inflationsrate in Deutschland rekordverdächtig hoch – das schlägt sich auf die Konsumlaune der Menschen in der Vorweihnachtszeit nieder. Die VerbraucherInnen wollen in den kommenden Monaten weniger Geld für Restaurantbesuche, Urlaube und Kulturveranstaltungen ausgeben. Auch bei Medien und Telekommunikationsdiensten wird gespart, allerdings fällt es vielen Menschen vergleichsweise schwer, hier Einsparpotenziale zu sehen. Dieses Fazit zieht das Marktforschungsunternehmen Nielsen in einer aktuellen Studie.