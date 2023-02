Ad Alliance, Ad Alliance

Youtube Music will im Podcast-Markt aktiver werden

Primär lebt Youtube von Video-Content. Doch da das Interesse an Audio-Formaten und Podcasts immer größer wird, will sich die Plattform in diesem Bereich nun stärker aufstellen. Auf dem gestrigen Hot Pod Summit in Brooklyn verkündete Youtubes Podcasting-Chef Kai Chuk seine Pläne - auch zum Thema Exklusiv-Verträge mit Podcastern.

Man wolle Podcasts "in naher Zukunft" bei Youtube Music hinzuzufügen, so Chuk. Der Schritt kommt zu einem interessanten Zeitpunkt, da der Podcast-Markt seinen ganz großen Boom hinter sich hat und selbst die Wachstumspläne von Platzhirsch Spotify etwas zu hoch gegriffen waren. Erst vor einem Monat verkündete der Audio-Streamingdienst, rund 600 Mitarbeitende entlassen zu müssen. Das hat allerdings viel mit der aktuellen Wirtschaftskrise zu tun. Und immerhin knackte Spotify dennoch Ende Januar die Marke von 200 Millionen Bezahl-Abos.





Das Medium Podcasts ist Marktbeobachtenden zufolge auch keineswegs tot, sondern nur seiner Hype-Phase in Richtung einer etablierten Mediengattung entwachsen. Somit scheint es durchaus klug, dass auch Youtube nun stärker als bisher im Audio-Segment mitmischen will.



Ein Schlüsselfaktor liegt in der Ankündigung, dass bei Youtube Music der Wechsel zwischen Video- und Audio-Podcasts nahtlos möglich sein soll. Wenn sich also jemand einen Podcast als Video bei Youtube ansieht, kann er mitten in einer Episode auf Audio umschalten, um ihn unterwegs weiter anzuhören, so der Plan.

Im Zuge dessen sagte Chuk, Youtube Music werde das kostenlose, werbefinanzierte Hören von Podcasts im Hintergrund ermöglichen und "erweiterte Bibliothekstools" anbieten. Auch soll es ein Podcast-Abzeichen geben, mit dem Audio-First-Shows gekennzeichnet werden können. TechCrunch weist allerdings darauf hin , dass sich nicht alle Video-Podcasts nahtlos in Audio übersetzen lassen und umgekehrt. Podcaster könnten jedoch auf entsprechende Tools zugreifen, die das Umwandeln von Video in Audio erleichtern.