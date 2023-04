Spotify

Ihr Traum wird wahr - für den ORF-Jugendsender FM4 kommentieren Jan Böhmermann und Olli Schulz das ESC-Finale

Konkurrenz für den ARD-Kommentator Peter Urban sowie den ORF-Fernsehkommentator Andi Knoll: Das Finale des Eurovision Song Contest 2023 wird für den Österreichischen Rundfunk auch von Jan Böhmermann und Olli Schulz kommentiert - und zwar für die ORF-Mediathek und den ORF-Jugendkulturradiosender FM4.

Das verkündeten die Entertainer Böhmermann und Schulz in der am Sonntag veröffentlichten Folge ihres Spotify-Podcasts "Fest & Flauschig"



Böhmermann (42) und Schulz (49) reisen dafür nach Angaben einer Sprecherin nach Liverpool, ebenso wie es Urban für den NDR und das Erste tun will. Urban, der am 14. April 75 wird, kommentiert seit 1997 den Eurovision Song Contest (ESC) im deutschen Fernsehen. In diesem Jahr macht er das auf eigenen Wunsch zum letzten Mal.



"Wir sind so froh, nach all den Jahren Österreich das zurückzugeben, was es uns gegeben hat", ließ sich Böhmermann von seinem Büro zu der Aktion zitieren. Olli Schulz sagte demnach: "Endlich wächst zusammen, was zusammen gehört."

Laut FM4 hat der ESC



Das Livebild aus Liverpool mit den Kommentaren von Böhmermann und Schulz soll am 13. Mai 2023 ab 21 Uhr auf Radio FM4, über die FM4-App ("Radio FM4" in den Stores, kostenfrei) und im Videostream auf fm4.ORF.at zu sehen und zu hören sein, auch in Deutschland.



Laut FM4 hat der ESC eine lange Tradition auf dem Kanal . Die FM4-Comedians Dirk Stermann und Christoph Grissemann haben den ESC bis 2003 insgesamt neun Mal komentiert, das erste Mal 1995 wenige Wochen nach dem Senderstart. 2022 hatten nach mehrjähriger Pause Hannes Duscher und Roli Gratzer der Tradition neues Leben eingehaucht.