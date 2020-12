© Monocle Die erste Ausgabe von Konfekt erscheint am 4. Dezember

Das neue Frauenmagazin Konfekt von Tyler Brûlé kommt an diesem Freitag an den Kiosk. Der im September erstmals angekündigte Titel will eine "eleganten Perspektive auf Frauenbekleidung, Reisen, Unterhaltung, Innenarchitektur und Kunst" bieten. Das Magazin richtet sich vornehmlich an gut situierte Frauen ab 35 Jahren.