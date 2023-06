SWR/Patricia Neligan

Kai Gniffke stellt sich den Fragen der Zuschauer

Die neun ARD-Anstalten bündeln ihre Berichterstattung zu den Themenkomplexen Klima, Verbraucher und Gesundheit. In sogenannten Kompetenzcentern sollen künftig zentralisiert digitale und lineare Angebote für alle Ausspielplattformen entstehen, wie die ARD nach einer Intendantensitzung am Donnerstag in Stuttgart mitteilte.

"So werden im ersten Schritt Beiträge für Gesundheits- und Verbrauchermagazine künftig vorrangig im jeweiligen Kompetenzcenter produziert und den ARD-Medienhäusern zur Verfügung gestellt", heißt es von der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt.





Bis September solle feststehen, wo die Kompetenzcenter angesiedelt werden, sagte der ARD-Vorsitzende Kai Gniffke. Die konkrete Umsetzung werde nun gemeinsam erarbeitet, in der ersten Jahreshälfte 2024 sollen die Kompetenzcenter ihre Arbeit aufnehmen. Weitere könnten folgen, sagte Gniffke. Als mögliche Themenfelder nannte er Künstliche Intelligenz (KI), Reise/Touristik und Ernährung/Kulinarik. "Da sind schon klar die nächsten Themen adressiert."