Mussten bislang verschiedene Medienformate in verschiedenen Tweets oder Threads geteilt werden, kann ein Tweet jetzt eine Kombination aus bis zu vier Medientypen beinhalten. Hierfür müssen die User beim Verfassen eines Tweets nur auf die Symbole "Medien" oder "GIF" tippen und den Inhalt auswählen, den sie teilen möchten. Die Anordnung der einzelnen Inhalte lässt sich Twitter zufolge flexibel anpassen.

Idealerweise sollten Tweets mit Medieninhalten laut Twitter außerdem mit einem beschreibenden Text ergänzt werden, um die Bilder barrierefrei zugänglich zu machen. Der Hinweis des Unternehmens nimmt Bezug auf die seit Mitte September aktive Bildbeschreibungserinnerung der Plattform, die die Nutzerinnen und Nutzer bei der Erstellung von Posts mit Bildern zum Verfassen von Bildtexten auffordert."Unser Ziel ist es, den Menschen auf Twitter noch mehr Auswahlmöglichkeiten und Kontrolle über ihre Tweets zu geben. Das Mixed Media-Format ermöglicht die Verwendung von Memes, GIFs, Fotos oder Videos in einem Tweets und gibt den Menschen die Möglichkeit, ihre Persönlichkeit, Meinungen und Interessen auszudrücken und sich über die 280 Zeichen hinaus kreativ an der Konversation zu beteiligen", so Jolanta Baboulidis, Country Manager Twitter Deutschland.