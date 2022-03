50 Personen in sieben Taskforces sind künftig für die Entwicklung konkreter Maßnahmen verantwortlich. Die Klimaneutralität will das Unternehmen durch die Kompensation aller nicht-reduzierbarer Emissionen erreichen. Vermeidbare Emissionen reduziert das Unternehmen, das sich zum sogenannten "Netto-Null-Pfad" verpflichtet hat, bis 2045 um 90 Prozent. Zudem sollen die die absoluten CO 2 -Emissionen in den nächsten zehn Jahren um jährlich drei bis fünf Prozent reduziert werden.





" Mit unseren ambitionierten Zielen, langfristig ein Netto-Null-Unternehmen zu werden und ab dem Geschäftsjahr 2024 klimaneutral zu sein, wollen wir Vorbild für die gesamte Branche sein – und einen Beitrag für die Zukunft heutiger und kommender Generationen leisten", so Springer-Vorstandschef Mathias Döpfner . Die konzernweiten Emissionsdaten sind künftig in der jährlich veröffentlichten Klimabilanz transparent einsehbar. jh