Die Botschaft, die Vorstandschef Mathias Döpfner so kurz vor Weihnachten am heutigen Vormittag an die Springer-Mitarbeiter richtet, dürfte in den Redaktionen von Bild und Welt ein positives Echo auslösen. Für sie im Vorstand zuständig sein wird künftig nämlich nicht mehr Stephanie Caspar. Die 47-Jährige traf bei aller Wertschätzung nach Ansicht vieler nicht immer jenen Ton, der Journalisten Verständnis für ihre Arbeit signalisiert.