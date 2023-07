SAG-AFTRA President FRAN DRESCHER

Frustriert: SAG-AFTRA Presidentin Fran Drescher

Seit fast zehn Wochen streiken in der US-Unterhaltungsindustrie die Drehbuchschreiber. Nun legen auch Zehntausende Mitglieder der Schauspieler-Gewerkschaft die Arbeit nieder. Das hat Folgen für Film und Fernsehen auf der ganzen Welt.

Schauspiel-Streik in Hollywood: Nachdem bei Verhandlungen mit dem Verband der TV- und Filmstudios AMPTP bis zum Erreichen einer Frist keine Einigung erzielt werden konnte, haben die Mitglieder der Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA nun offiziell ihre Arbeit niedergelegt. Der Streik begann laut SAG-AFTRA am Freitag um 00.01 Uhr Ortszeit in Los Angeles (09.01 MESZ).





Für die US-Unterhaltungsbranche ist das ein Doppelschlag, denn die Gewerkschaft schließt sich mit ihrer Pause den Drehbuchautoren an, die bereits seit dem 2. Mai streiken. In den USA können damit nun praktisch keine Filme und Serien mehr gedreht werden. Welche Folgen hat der Streik für Film- und Serien-Fans weltweit? Der Branchenseite "Entertainment Weekly" zufolge wird der neue Streik eher Auswirkungen auf die Filmbranche als auf TV-Produktionen haben. Wegen der anhaltenden Verhandlungen hatten einige große Firmen angekündigte Filmstarts bereits nach hinten verlegt, darunter sind Marvel mit neuen Superheldenfilmen zu "Captain America" oder "Blade", Disneys Realverfilmung des Animationshits "Moana" (deutscher Titel: "Vaiana") und die geplanten "Avatar"-Fortsetzungen. Weil Filme aber einen langen Produktions- und Marketingvorlauf haben, dürften sich die Folgen eines Streiks erst in einigen Monaten bemerkbar machen.

Das Schreiben und Drehen von Fernsehserien liegt dagegen wegen des Streiks der Drehbuchautoren ohnehin schon weitgehend auf Eis. Deren Gewerkschaft WGA hat außerdem bereits Unterstützung von Set-Mitarbeitern erhalten, so dass kein Drehbetrieb aufrecht erhalten werden konnte und Serien wie "Stranger Things" oder "Yellowjackets" aktuell nicht produziert werden.

Zudem waren bereits die in den USA beliebten Late-Night-Shows von Moderatoren wie Jimmy Kimmel oder John Oliver seit Anfang Mai wegen des Streiks komplett ausgefallen. Wer genau tritt jetzt in den Streik? Die Schauspieler-Gilde SAG-AFTRA hat mehr als 160.000 Mitglieder, darunter Schauspieler für Film und Fernsehen, Stuntleute, TV-Journalistinnen und Moderatoren. Der Streik betrifft aber nur Schauspielende für Serien und Filme. Für sie ist die Mitgliedschaft in SAG-AFTRA häufig unabdingbare Voraussetzung, um in der US-Unterhaltungsbranche überhaupt an Schauspieljobs zu kommen, viele Produktionen schreiben sie sogar vor. Außerdem bringt SAG-AFTRA für sie Zugang zu Krankenversicherung und Altersvorsorge, zwei Aspekte, die in einer unsicheren Branche für viele extrem wichtig sind.



