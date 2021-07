© VDZ / HORIZONT Der VDZ umfasst drei Fach- und fünf Landesverbände. Einer von ihnen tanzt in Sachen Strukturreform aus der Reihe

Ihren Sommer haben sich die Offiziellen des Zeitschriftenverbandes VDZ sicherlich etwas anders vorgestellt. Eigentlich wollte und sollte der Lobbyverein in der vergangenen Woche, pünktlich zum 1. Juli, operativ in neuer Aufstellung durchstarten, juristisch gesehen sogar rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres. Doch daraus wird so bald nichts werden – ein einzelner Akteur schießt quer. Und jetzt liegt die Sache sogar vor Gericht.