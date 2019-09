Unter Leonine sollen zukünftig die Holdinggesellschaft und ab Januar 2020 weitere operative Unternehmensteile im Markt auftreten. Mit dem Namen Leonine - eine Anspielung auf das bayerische Wappentier, den Löwen - will CEO Fred Kogel nach eigenen Angaben den engen Bezug zur "auch international hochgeschätzten Heimat Bayern und München" zum Ausdruck bringen. "Im Englischen bedeutet LEONINE 'löwenartig' und beschreibt für uns damit vor allem eine Haltung - Mut, Kraft, Souveränität und einen ausgeprägten Sinn für Teamplay. Diese spiegelt sich in unseren Unternehmenswerten wider", so Kogel weiter. Ziel des Unternehmens sei es, die neuen Möglichkeiten einer veränderten Content-Welt zu nutzen und Leonine "nachhaltig als 'One Stop Shop' für Premium-Content zu etablieren."



Das Geschäft der Leonine Holding, die von CEO Kogel, Chief Operating Officer Markus Frerker, Chief Financial Officer Joachim Scheuenpflug und Chief Distribution Officer Bernhard zu Castell geführt wird, soll künftig in die drei Bereiche Production, Distribution und Licensing aufgegliedert werden. Die Produktionstöchter Wiedemann & Berg Film, Odeon Film und i&u TV sollen ihren Namen genauso beibehalten wie die Sendermarke Tele 5 sowie die SVOD-Channels Filmtastic, Home of Horror und Arthouse CNMA. Auch RTL 2 bleibe als Beteiligungsunternehmen und starke Marke "natürlich von einer Umbenennung unberührt", heißt es in einer Mitteilung. Die übrigen Unternehmen in den Bereichen Distribution und Licensing sollen ab Anfang 2020 unter der Marke Leonine firmieren. Davon betroffen sind unter anderem die Tele München mit ihren bisherigen Namen TM International, Concorde Filmverleih und Concorde Home Entertainment sowie die Universum Film. mas