Weischer meldet besten Kino-Juli ever

© Weischer Weischer-CEO Stefan Kuhlow

Das Kino lässt die Corona-Krise langsam aber sicher hinter sich. Die Besucherzahlen nähern sich wieder dem Niveau von 2019 an und auch die Werbeerlöse ziehen wieder deutlich an. Im Juli verzeichnete die Gattung sogar den höchsten Werbeumsatz, der jemals in diesem Monat erreicht wurde.