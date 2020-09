NO TIME TO DIE | Trailer 2

"No time to die" soll nun am 12. November in die deutschen Kinos kommen, nachdem der ursprünglich geplante Starttermin im April wegen der Corona-Pandemie und schlicht geschlossener Lichtspielhäuser gestrichen werden musste. Einen Vorgeschmack liefert allen Fans ein neuer Trailer, der Ende vergangener Woche veröffentlicht wurde:Mut machen der angeschlagenen Gattung aber auch schon die Besucherzahlen des Science-Fiction-Thrillers "Tenet", der mittlerweile rund 740.000 Zuschauer in die Kinosäle lockte - trotz deutlich reduzierter Sitzplatzkapazitäten aufgrund Corona-bedingter Abstandsregeln. #PAYWALL Zum Start des Blockbuster-Kandidaten Ende August waren knapp 90 Prozent aller Kinos in Deutschland wieder geöffnet. Weischer.Cinema-CEO: "Nach einer langen Durststrecke dürfen wir uns jetzt wieder auf große Filme auf der großen Leinwand freuen." Er lobt vor allem den "mutigen Schritt von Warner Bros.", den Film nicht am gleichen Tag weltweit, sondern an unterschiedlichen Tagen in unterschiedlichen Märkten zu starten. Kuhlow hofft, dass andere Film-Majors diesem Beispiel folgen werden."Tenet" wird derzeit auf 2200 Leinwänden deutschlandweit gezeigt. Weischer.Cinema-CSOist sich sicher: "Die Besucherzahlen der