Super-RTL-Geschäftsführer Claude Schmit zeigt sich für das TV-Jahr 2014 optimistisch

Der Fernsehsender Super RTL startet im nächsten Jahr ein Nachrichtenmagazin für Kinder. Das elf Minuten lange Format geht voraussichtlich im kommenden Frühjahr auf Sendung, wie der Sender am Montagabend mitteilte. Der vorläufige Name heißt "Täglich Toggo". Das Magazin soll sich am tagesaktuellen Geschehen orientieren.