Unsere Analyse soll eine neue unverzichtbare Währung für alle werden, die einen belastbaren Einblick in das Nutzungsverhalten von Mädchen und Jungen, aber auch ihrer erwachsenen Begleiter im Umgang mit Kinderzeitschriften suchen."Im Mittelpunkt des "Kids-Medien-Kompass" soll die Nutzung von Kindermagazinen stehen. Ob wie in der Kinder-Medien-Studie auch die Nutzung anderer Mediengattungen untersucht wird, ist nicht bekannt. Die Ergebnisse des ersten Kids-Medien-Kompass sollen im ersten Halbjahr 2021 präsentiert werden.

Blue Ocean Entertainment ist eigenen Angaben zufolge Marktführer bei den Kinderzeitschriften in Deutschland. Der Verlag mit Sitz in Stuttgart gibt unter anderem die beliebten Lego-Magazine wie das Lego Ninjago Magazin, das Lego Star Wars Magazin, das Mädchen-Magazin Prinzessin Lilifee und Wissensmagazine wie Frag doch mal die Maus und Was ist was heraus. dh